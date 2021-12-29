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Bloomberg: "омикрон"-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии
Сегодня, 10:27
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Bloomberg: "омикрон"-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии

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Инфекция проходила более легко у многих пациентов по сравнению с предыдущими штаммами.

Предвестником окончания острой фазы пандемии коронавируса может стать "омикрон"-штамм. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследования южноафриканских ученых.

Исследование проводилось в Академическом больничном комплексе имени Стива Бико. Всего было проанализировано 466 пациентов, которые заболели в текущую пандемию. Проанализировали ученые также 3976 предыдущих случаев заболевания.

Авторы работы отмечают, что волна инфекции двигалась "беспрецедентной скоростью" и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем более ранние штаммы.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили существенно повысить налог для богатых россиян. 

Фото: pixabay 

Теги: омикрон-штамм коронавируса, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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