В Госдуме предложили существенно повысить налог для богатых россиян

А для россиян, которые получают сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда, налог предложили снизить.

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог для богатых россиян. Как пишет Ura.ru, при доходе более 10 млн рублей в год он предложил ставку НДФЛ повысить до 25%, а для россиян, получающих сверхприбыль налог предлагает повысить до 40-50%.

Депутат также отметил, что необходимо до 5% или вовсе до нуля снизить налог для россиян, которые получают сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда.

Щапов считает, что данная мера поможет снизить социальную напряженность.

Ранее мы писали, что Петербургу перечислят федеральные субсидии на поддержку предпринимателей.

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