СМИ: в iPhone может появиться функция приема оплаты картой

Работу над этой функцией ведут с 2020 года.

Компания Apple планирует внедрить в смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что работа над этой функцией идет с 2020 года. Предполагается, что для этого будет задействована технология NFC, которая сейчас для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона, однако для приема средств ее не используют. Таким образом владельцы маленьких бизнесов смогут сэкономить на покупке платежных терминалов.

По информации издания, новую функцию компания может представить уже через несколько месяцев с обновлением ОС.

Ранее мы сообщали, что Apple осенью может выпустить iPhone SE 5G и новый планшет.

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