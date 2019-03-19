Apple выпустила салфетки для очистки дисплеев

Стоимость салфетки составляет 1990 рублей.

Apple представила специальную тряпку для очистки экранов компьютеров. Заказать салфетки можно в интернет-магазине компании.

Отмечается, что салфетка была создана мягкого неабразивного материала, она предназначена для очистки экранов компьютеров. Салфетки также подходят для iPhone, iPad, iPod и Apple Watch. Стоимость такой салфетки составляет 1990 рублей.

Ранее подчеркивалось, что к очистке экранов стекла с нанотекстурой, которое встречается в мониторе Pro Display XDR и 27-дюймовом iMac, нужно относиться с крайней осторожностью. Ранее компания свои ноутбуки выпускала с мягкой салфеткой в комплекте. Но затем от этой практики Apple отказалась.

Ранее мы писали, что в Петербурге не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19.

Фото: apple.com