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Apple выпустила салфетки для очистки дисплеев
Сегодня, 12:34
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Apple выпустила салфетки для очистки дисплеев

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Стоимость салфетки составляет 1990 рублей.

Apple представила специальную тряпку для очистки экранов компьютеров. Заказать салфетки можно в интернет-магазине компании.

Отмечается, что салфетка была создана мягкого неабразивного материала, она предназначена для очистки экранов компьютеров. Салфетки также подходят для iPhone, iPad, iPod и Apple Watch. Стоимость такой салфетки составляет 1990 рублей.

Ранее подчеркивалось, что к очистке экранов стекла с нанотекстурой, которое встречается в мониторе Pro Display XDR и 27-дюймовом iMac, нужно относиться с крайней осторожностью. Ранее компания свои ноутбуки выпускала с мягкой салфеткой в комплекте. Но затем от этой практики Apple отказалась.

Ранее мы писали, что в Петербурге не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19. 

Фото: apple.com 

Теги: компания apple, салфетки от apple
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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