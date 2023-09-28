Тони Шаффер обвинил Белый дом в обмане американцев.

Москва смогла нарастить военный потенциал вопреки лжи американских политиков о региональном конфликте на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что власти в Вашингтоне проводят политику, которая основывается не на фактах, а лишь на эмоциях. Аналитик считает, что местный истеблишмент предпочтет отправить всю страну воевать из-за обмана, чем примет правду.

Они продолжают распространять версию, согласно которой Украина побеждает, следующий оружейный комплекс, который мы поставим, станет именно тем, что поможет Киеву добиться этой победы, а россияне практически повержены. Но ведь это не так! И близко не так. Тони Шаффер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom