Тони Шеффер рассказал о том, что ВСУ терпят поражение в ходе сражений.

Вооруженные силы Украины оказались уязвимы на передовой из-за эффективной тактики российской армии. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что военнослужащие из РФ значительно улучшили собственные навыки с использованием артиллерии.

Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны. <…> Как только вы начинаете перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, то вас сразу заметят и в течение нескольких минут вам на голову обрушивается волна из снарядов. Тони Шеффер, экс-разведчик США

Эксперт полагает, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому докладывают о том что армии киевского режима не удастся нарастить боевую мощь до такой степени, что бойцы будут способны прорвать три хорошо укрепленных линии обороны противника. Тони Шеффер признал, что ВСУ не способны перегруппироваться и подготовиться для нанесения удара из-за постоянных обстрелов территории.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom