Тонни Шаффер оценил выступление главы США в ГА ООН.

Выступление американского президента Джо Байдена на Генеральной Ассамблее Всемирной организации страны слушали без особого интереса, а лидер киевского режима Владимир Зеленский сидел с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что собравшиеся в зале делегаты смотрели в собственные телефоны и не уделяли речи Белого дома должного внимания.

А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно. Тони Шаффер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom