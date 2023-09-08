Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины необходима недавно дополнительно одобренная Вашингтоном помощь в размере миллиарда долларов для создания видимости противодействия России в регионе конфликта. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Real America"s Voice рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в эфире Real America"s Voice. Иностранный специалист заметил, что новый пакет помощи представляет из себя очередное "мошенничество и взятку".
Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России. Не думаю, что это сработает. Мы знаем, что они увольняют людей из-за коррупции, но при этом мы даем им еще больше денег? Серьезно?
Тони Шаффер, экс-разведчик США
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Фото и видео: YouTube / Real America"s Voice
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