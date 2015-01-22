ВСУ из-за продолжающихся неудач придется изменить тактику и перейти в глухую оборону. Соответствующее заявление в эфире Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что на текущий момент не существует никаких доказательств того, что армия киевского режима добилась какого-либо значимого прогресса в своем контрнаступлении. По его словам, такая ситуация связана с эффективностью российской линии обороны. Он напомнил о том, что у Москвы было достаточно времени для того, чтобы успеть просчитать возможные шаги противника в региональном конфликте, поэтому сейчас ВСУ становятся для военнослужащих легкой мишенью.
Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением.
Тони Шаффер, экс-американский разведчик
"Путин говорил". В США пришли в ужас от последствий решения по России.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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