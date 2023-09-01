Тони Шаффер призвали Вашингтон слушать то, на что обращает внимание Путин в сфере безопасности.

Страны коллективного Запада совершил колоссальную ошибку, не прислушавшись к требованиям российского президента Владимира Путина до начала проведения специальной военной операции. Соответствующее мнение высказал бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу George Galloway. Иностранный гость шоу пояснил, что если недружественные Москве страны продолжают свою политики в том же духе, то это приведет мир к дальнейшей эскалации регионального конфликта, а возможно даже к прямому вмешательству НАТО.

Запад, в особенности США и Британия, не слушали его. Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того, чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать. Тони Шаффер, экс-разведчик США

"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского.

Фото и видео: YouTube /George Galloway