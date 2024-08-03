Мишель Гойя прокомментировал прибытие кораблей ВМФ России на Кубу.

Отправка российских военных кораблей к берегам Кубы — это сигнал странам мира о том, что Москва может стать альтернативой Вашингтону. Соответствующее заявление сделал французский полковник в отставке Мишель Гойя в эфире местного телеканала LCI.

Это означает, что Россия вернулась на международную сцену в качестве альтернативы США. <…> Они начинают поддерживать страны, которым помогал СССР, потому что у них есть необходимые для этого средства. Мишель Гойя, эксперт

Напомним, что отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого находятся учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами на борту, а также сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", прибыли на Кубу 27 июля. Сотни местных жителей выстраивались в длинные очереди для того , чтобы подняться на борт "Смольного" и "Неустрашимого" на осмотр.

"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева.

Фото и видео: YouTube / LCI