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"Россия вернулась". Во Франции сообщили об ответе Москвы на провокации США

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Мишель Гойя прокомментировал прибытие кораблей ВМФ России на Кубу.

Отправка российских военных кораблей к берегам Кубы — это сигнал странам мира о том, что Москва может стать альтернативой Вашингтону. Соответствующее заявление сделал французский полковник в отставке Мишель Гойя в эфире местного телеканала LCI.

Это означает, что Россия вернулась на международную сцену в качестве альтернативы США. <…> Они начинают поддерживать страны, которым помогал СССР, потому что у них есть необходимые для этого средства.

Мишель Гойя, эксперт 

Напомним, что отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого находятся учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами на борту, а также сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", прибыли на Кубу 27 июля. Сотни местных жителей выстраивались в длинные очереди для того , чтобы подняться на борт "Смольного" и "Неустрашимого" на осмотр.

"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева.

Фото и видео: YouTube / LCI

Теги: lci, вмф россии, куба, мишель гойя, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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