Франсуа Шованси считает, что Украина не вернется в границы 1991 года.

На сегодняшний день план Украины по "формуле Зеленского" по мирному урегулированию без территориальных уступок России нереалистичен. Соответствующее мнение огласил в эфире местного телеканала LCI французский генерал Франсуа Шованси. Иностранный военнослужащий заметил, что постоянное отступление армии киевского режима за последние месяцы говорят международным союзникам о том, что ВСУ совершенно не владеют ситуацией на фронте. Эксперт шоу отметил, что Украина точно не сможет перейти в новое наступление в ближайший период.

Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путем вернуть границы к состоянию на 1991 год. Франсуа Шованси, генерал Франции

Напомним, что в середине июня 2024 года российский президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении регионального конфликта на украинской территории. Глава государства заявил о том, что для начала переговоров киевский режим должен для начала вывести свои войска со всей территории новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Политик добавил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие.

"Ему придется". Во Франции неожиданно высказались о Путине.

Фото и видео: YouTube / LCI