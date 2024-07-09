Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется рано или поздно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным ради мирного урегулирования регионального конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала LCI сделал бывший командующий 7-й танковой бригадой Вооруженных сил Франции, отставной генерал Николя Ришу.
Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему (Владимиру Зеленскому) придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении.
Николя Ришу, французский офицер
Николя Ришу напомнил зрителям шоу, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооруженного противостояния — исключительный случай. Он уверен, что в будущем придет день, когда сторонам придется искать дипломатические пути выхода из кризиса.
"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ.
Фото и видео: YouTube / LCI
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