Николя Ришу оценил неизбежность переговоров между Киевом и Москвой.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется рано или поздно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным ради мирного урегулирования регионального конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала LCI сделал бывший командующий 7-й танковой бригадой Вооруженных сил Франции, отставной генерал Николя Ришу.

Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему (Владимиру Зеленскому) придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении. Николя Ришу, французский офицер

Николя Ришу напомнил зрителям шоу, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооруженного противостояния — исключительный случай. Он уверен, что в будущем придет день, когда сторонам придется искать дипломатические пути выхода из кризиса.

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Фото и видео: YouTube / LCI