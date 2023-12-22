Николя Ришу рассказал о проблемах ВСУ.

Российское наступление на территорию Харьковской области вынуждает украинское военное командование перебрасывать дополнительные боевые подразделения из-под населенных пунктов Авдеевка и Артемовск на защиту города Харьков. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала LCI сделал бывший командующий 7-й танковой бригадой Вооруженных сил Франции, отставной генерал Николя Ришу.

По-видимому, ВСУ приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт. Николя Ришу, французский офицер

По мнению европейского генерала, переброска частей ВСУ из-под Часова Яра и Авдеевки в настоящее время полностью соответствует стратегическому замыслу командования Кремля. Николя Ришу предполагает, что российские военнослужащие пытаются выманить резервы противника, а затем - уничтожить их.

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Фото и видео: YouTube / LCI