Винсент Эрвуэ оценили ситуацию на СВО у города Харьков.

Выход российских Вооруженных сил на подступы к город Харькову, находящегося под контролем киевского режима, станет крайне тяжелым ударом по территории Украине. Соответствующее заявление сделал французский журналист Винсент Эрвуэ в эфире местного телеканала Europe1. Иностранный представитель подчеркнул, что успех специальной военной операции РФ в Харьковской области станет смертельным ударом для ВСУ и всей украинской экономической системы. По словам аналитика, теперь властям страны неизбежно придется стягивать боевые подразделения с других участков ради обороны, сохраняющейся на подступах к Харькову.

Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей. <…> В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом. Винсент Эрвуэ, эксперт

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов.

Фото и видео: YouTube / Europe 1

