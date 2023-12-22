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Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

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Габриэль Атталь провел экстренное совещание министров по режиму ЧС.

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за массовых погромов, происходящих на территории острова. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала BFMTV премьер-министр страны Габриэль Атталь. Журналисты опубликовали слова политика, который выступил на кризисном совещании министров.

Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции

Европейский чиновник заметил, что подкрепление Вооруженными силами у Парижа запросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран. Он также распорядился заблокировать на острове доступ к социальной сети TikTok.

Напомним, что Новая Каледония представляет из себя архипелаг островов, размещенных в акватории Тихого океана.Эта территория расположена практически в 20 тысячах километров от материковой зоны Франции. В 1853 году страна объявила Новую Каледонию собственным владением. В настоящее время на земле проживает около 270 тысяч человек, она наделена особым административно-территориальным статусом. С 20 часов вечера по парижскому времени в Новой Каледонии действует режим чрезвычайной ситуации.  Такой декрет о ЧС будет действовать на протяжении 12 дней.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: ввод войск, новая каледония, режим чс, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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