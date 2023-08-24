Журналист из США оценил успехи России на СВО.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придется пойти на уступки России, так как именно Москва сейчас одерживает верх в региональном конфликте на Украине. Соответствующее мнение высказал американский журналист Дэнни Хайфон в эфире собственного YouTube-канала. Иностранец подчеркнул, что в Кремле больше не могут доверять странам коллективного Запада, так как они "растоптали" Минские соглашения.

Россия побеждает на поле боя, у нее есть множество возможностей и ресурсов вести военные действия, она не столкнулась с жесткой нехваткой оружия. Она успешно отразила украинское контрнаступление, оно фактически провалено. У России нет причин идти на поводу. Дэнни Хайфон, журналист США

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong