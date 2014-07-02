Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО.

.Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции ударили по центру принятия решений украинской армии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 августа сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно в различных районах СВО поражены четыре склада противника с боеприпасами.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Известно, что на территории Николаевской области российсими специалистами ликвидированы пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки ЗРК С-300ПС.

В Киеве заявили, что в стране будут производить иностранное оружие.

Фото и видео: Минобороны России