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Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО.

.Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции ударили по центру принятия решений украинской армии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 августа сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно в различных районах СВО поражены четыре склада противника с боеприпасами.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Известно, что на территории Николаевской области российсими специалистами ликвидированы пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки ЗРК С-300ПС.

В Киеве заявили, что в стране будут производить иностранное оружие.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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