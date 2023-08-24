В Киеве заявили, что в стране будут производить иностранное оружие

Александр Камышин оценил возможности страны по принятию зарубежных оборонных компаний.

Первые иностранные производители оружия уже сейчас готовы начать работать на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Эксперт пояснил, что зарубежные компании понимают, что киевский режим предоставляет им большие возможности в вопросе изготовления вооружения.

Первые производители вооружения уже готовы начинать производство на Украине. Мы говорим о больших компаниях и меньших, которые движутся обычно быстрее. Еще до форума оборонных индустрий услышите первые новости о начале такого производства... Александр Камышин, министр промышленности Украины

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Фото и видео: YouTube / Ми - Україна