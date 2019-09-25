"Россети" ведут работу по обновлению электросетевого комплекса новых регионов

Михаил Мишустин провел встречу с Андреем Рюминым.

"Россети" ведут работу по обновлению электросетевого комплекса в новых регионах страны. Соответствующей информацией глава профильного ведомства Андрей Рюмин поделился во время рабочей встречи в Москве с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Эксперт доложил о том, что группа компаний с марта 2022 года занимается реализацией программ по социально-экономическому развитию территорий на Донбассе.

Важно, чтобы все инновационные решения и технологии, которые сегодня вы разрабатываете, в том числе отечественные технологии, программное обеспечение использовались также и в наших новых регионах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что в 2023 году "Россетям" переданы в пользование и управление объекты магистрального комплекса и ветрогенерации. Ради их восстановления специалистами сформировано два филиала – донбасский и таврический. На их базе на текущий момент работает свыше 1,7 тысяч человек. Ради привлечения дополнительного персонала запускаются программы, включающие в себя в том числе и взаимодействие с учебными заведениями. В июне текущего года подписано соглашение о сотрудничестве с Донецкой народной республикой, направленное на решение кадровой проблемы. Эксперты восстановливают энергообъекты, проводят замену поврежденного и изношенного оборудования, а также строят центры питания, новые линии электропередачи.

Мишустин рассказал об основных задачах по укреплению международной кооперации и экспорта.

Фото и видео: Правительство России