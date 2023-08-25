Он подчеркнул, что до конца 2030 года планируется увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об основных задачах по укреплению международной кооперации и экспорта. Об этом он заявил на стратегической сессии по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

По словам главы правительства, для выполнения задач нацпроекта необходимо продолжать укрепление международной кооперации и экспорта. Он подчеркнул, что до конца 2030 года планируется увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта, а также нарастить поставки продукции АПК не менее чем в 1,5 раза. Мишустин отметил, что в состав нового национального проекта войдут четыре федеральных, которые коснутся промышленных товаров, продукции АПК, функционирования системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности и создания зарубежных механизмов поддержки.

Ранее Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области.

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