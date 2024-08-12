Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил на оперативном совещании с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области.
По его словам, для обеспечения медицинской помощью жителей пострадавших в результате обстрела районов в регионе работают федеральные специалисты и медики из соседних регионов. Также действуют пункты временного размещения. Кроме того, правительство выделило финансирование на поддержку граждан, которые потеряли жилье или вынужденно покинули свои дома.
Важно оказать поддержку в максимально удобном для людей формате, без лишних проволочек и оперативно.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее правительство расширило перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов.
Видео: Правительство России
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