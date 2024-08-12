Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области

Правительство выделило финансирование на поддержку граждан, которые потеряли жилье или вынужденно покинули свои дома.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил на оперативном совещании с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области.

По его словам, для обеспечения медицинской помощью жителей пострадавших в результате обстрела районов в регионе работают федеральные специалисты и медики из соседних регионов. Также действуют пункты временного размещения. Кроме того, правительство выделило финансирование на поддержку граждан, которые потеряли жилье или вынужденно покинули свои дома.

Важно оказать поддержку в максимально удобном для людей формате, без лишних проволочек и оперативно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее правительство расширило перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов.

Видео: Правительство России