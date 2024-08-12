Правительство расширило перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов

Данная мера позволит ускорить развитие научных исследований и промышленности.

Правительство России расширило перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, одним из востребованных механизмов господдержки компаний являются специальные инвестиционные контракты. В их основе лежит разработка и внедрение в серийное производство продукции, пока еще не выпускаемой в России. В расширенный перечень добавили еще 47 позиций. Мишустин отметил, что данная мера позволит ускорить развитие научных исследований и промышленности.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 3 млрд рублей на обеспечение функционирования энергетической инфраструктуры в новых регионах.

Видео: Правительство России