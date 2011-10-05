Правительство выделит 3 млрд рублей на обеспечение функционирования энергетической инфраструктуры в новых регионах

По словам Мишустина, субсидии позволят оперативно проводить обслуживание и ремонт критически важного оборудования.

Правительство России выделит 3 млрд рублей на обеспечение стабильного функционирования энергетической инфраструктуры в новых регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, предоставленные субсидии позволят оперативно проводить обслуживание и ремонт критически важного оборудования, а также повысить надежность и безопасность оборудования, объектов электроэнергетики. Мишустин подчеркнул, что правительство проводит активную работу по формированию комфортной среды для жизни.

Ранее Мишустин заявил, что налоговая служба должна быть удобной.

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