"Россети Ленэнерго" перешли на особый режим работы

Петербуржцам объяснили, куда следует обращаться в случае аварии, связанной с электроэнергией.

В МЧС Петербурга просят быть осторожнее из-за надвигающейся метели. В городе на круглосуточном дежурстве находятся 104 оперативно-выездные бригады "Россети Ленэнерго". Они готовы принимать аварийные вызовы, устраняя последствия непогоды. В случае возникновения необходимости восстановления электроэнергии следует обращаться по телефону 8-800-700-14-71. "Горячая линия" действует 24 часа в сутки.

Напомним, что синоптики заявили о приближении шквальных порывов ветра и метели. В общей сложности по Петербургу работают более 1,5 тысячи сотрудников аварийных бригад и почти 500 единиц спецтехники, которая может устранять последствия метели. Похолодание пришло в регион еще 5 ноября.

Напомним, что к выходным в городе обещают небольшое потепление. Воздух прогреется до температуры в плюс семь градусов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Колесов рассказал, что в Петербурге осень по всем признакам закончилась, а зима никак не может начаться.

Фото: Piter.tv

