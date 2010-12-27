Синоптик: "В Петербурге осень по всем признакам закончилась, а зима никак не может начаться"

Узнали у заведующего бюро погоды российского государственного гидрометеорологического университета краткосрочный и долгосрочный прогноз погоды в ноябре.

Заведующий бюро погоды российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал Piter.TV, что сейчас Петербург вступает в сезон предзимья. Это когда осень по всем признакам закончилась, а зима все никак не может начаться.

Что касается прогнозов на ближайшие дни, то 5 ноября во второй половине дня и вечером ожидается снег, ветер северо-восточный, умеренный, температура вечером около нуля.

Снег интенсивный, но на юге области и в южный районах города, северные районы области и города либо вообще не захватит, либо снег будет несущественный, – отметил Юрий Куткевич

В последующие дни осадки сократятся, температура начнет понижаться. Во второй половине недели днём ожидается до минус 1-3 градусов. Ночью в Петербурге температура будет опускаться до минус 5-6 градусов. Восточный ветер постепенно будет ослабевать. Уже на выходных придет потепление, +4-6 градусов днем, +1-3 ночью. Осадков не ожидается.

Норма в ноябре около нуля градусов, средняя температура в первой декаде ноября - плюс 2 градуса, в третьей – минус 2 градуса. Пока все ожидается около нормы, – рассказал специалист

Что касается постоянного снежного покрова, то заведующий бюро погоды российского государственного гидрометеорологического университета отметил, что "средняя дата установления покрова в Петербурге – 7 декабря.

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