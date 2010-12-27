Синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет зима

Также он дал более краткосрочные прогнозы.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил прогнозы погоды в Петербурге на ближайший месяц, а также рассказал, когда в Северную столицу придет зима. Об этом сообщили Санкт-Петербургские Ведомости.

Опасатся скорого прихода зимы не приходится ввиду скорого потепления в Петербурге. Зима может наступить не раньше 20-ых чисел ноября. Температура воздуха будет близкой к норме с положительной аномалией. Настоящие морозы петербуржцы могут ждать лишь в январе.

Комментируя погоду прошлого месяца, Колесов отметил, что осенний снег - вполне нормальное явление. При этом за октябрь в Петербурге выпал 151% ежемесячной нормы осадков, а температуры чуть не побили исторические рекорды и были близки к экстремальным.

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