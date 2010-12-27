До исторического максимума в Петербурге в субботу не хватило чуть больше градуса

Максимальная температура на эти числа составляла 14,9° С.

В минувшую субботу, 19 октября, температура в Петербурге не смогла поднятся до исторического рекорда. Для исторического максимума в Петербурге температура должна была подняться еще на 1.2 градуса Об этом в своем "Фейсбуке" написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Очень теплая, для середины октября, суббота уходит в историю. В российских столицах обошлось без рекордов, но что интересно и в Москве и в Питере до исторических максимумов не хватило 1,2°. В Москве было +15,8°, и +13,7° в Санкт-Петербурге. - написал Михаил Леус в социальной сети

В воскресенье, 20 октября, Петербург попал в узкую полосу повышенного атмосферного давления, которая, впрочем, к вечеру уступит место облачной гряде атмосферного фронта.

"В городе облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. Температура +11…+13°. Ветер южный, 3 – 8 м/с. Давление – 763 мм рт. ст., что выше нормы" - дал свой прогноз на вечер воскресенья Леус.

С начала следующей недели в городе ожидают похолодание. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Ранее мы сообщали, что по данным МЧС в Петербурге ожидаются ливни.

Фото: facebook.com/people/Михаил-Леус