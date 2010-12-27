МЧС предупредил о надвигающихся на Петербург ливнях

В понедельник, 14 октября, Петербург будет ощущать влияние надвигающегося с запада циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Если в начале дня будет облачная с прояснениями погода, то во второй половине начнутся дожди. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с востока. Атмосферное давление будет падать
В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:
- нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;
- машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;
- также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.
При сильном ливне:
- лучше остаться дома или на работе;
- если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
- если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.
Фото: Piter.TV
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