МЧС предупредил о надвигающихся на Петербург ливнях

Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.

В понедельник, 14 октября, Петербург будет ощущать влияние надвигающегося с запада циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Если в начале дня будет облачная с прояснениями погода, то во второй половине начнутся дожди. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с востока. Атмосферное давление будет падать

В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:

нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;

машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;

также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.

При сильном ливне:

лучше остаться дома или на работе;

если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

Фото: Piter.TV