Синоптики Петербурга обещают температурный рекорд в эту субботу

Температура может побить исторический максимум 2004 года.

В субботу, 26 октября, ведущий специалист Центра "Фобос" Михаил Леус в своем фейсбуке написал, что Петербург может в очередной раз за этот год побить температурный рекорд и обновить исторический максимум.

Максимальная температура, наблюдавшаяся в Петербурге была зафиксирована в 2004 году - столбик термометра поднялся до 12 С°. А исторический минимум был почти сто лет назад - в 1912 году температура воздуха составляла -9,7 С°.

Сегодня в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, дожди и сильный ветер. Днем температура повысится до +10 - +12 С°.

Напомним, что на прошлой неделе Петербургу не хватило чуть больше градуса для установки температурного рекорда.

Фото: facebook.com / Михаил Леус