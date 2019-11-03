Врач назвал опасности аномального тепла в ноябре

Россиянам советуют внимательно следить за своим здоровьем.

На следующей недели в Центральной части России ожидается аномальное потепление, которое негативно скажется на здоровье россиян. Об этом рассказал терапевт Виктор Лившин передает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что теплая погода приведет к смене атмосферного давления, а это отразится на состоянии пожилых людей, диабетиков и "вегетатиков". К негативным последствиям смены климата он отнес головные боли, неприятные ощущения в области груди, тяжесть в ногах и изменение зрения.

Чтобы справится с недомоганиями эксперт посоветовал много двигаться, заниматься спортом, правильно питаться и достаточно спать. Врач также рекомендует пить побольше воды, постараться не перегружать организм переработками и стрессом.

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Видео: Piter. TV