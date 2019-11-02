  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:08
177
Rybka123
Код вставки плеера

В Минздраве назвали рекомендованный уровень суточного потребления соли

0 0

Эксперты назвали возможные негативные последствия от потребления соленого вещества.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай дал совет о суточной норме потребления соли. Рекомендацию он составил на основе данных Всемирной организации здравоохранения. 

Эксперт уверен, что в сутки человек должен употреблять не больше пяти граммов соли. Это касается как пищевой соли, так и той, что содержится в продуктах. Чрезмерное употребление соленого вещества может привести повышенному к инфаркта или инсульту, отметил Салагай.

Ранее мы писали о продуктах, которые приближают старение

Фото: pixabay

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии