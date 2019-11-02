В Минздраве назвали рекомендованный уровень суточного потребления соли

Замминистра здравоохранения Олег Салагай дал совет о суточной норме потребления соли. Рекомендацию он составил на основе данных Всемирной организации здравоохранения.
Эксперт уверен, что в сутки человек должен употреблять не больше пяти граммов соли. Это касается как пищевой соли, так и той, что содержится в продуктах. Чрезмерное употребление соленого вещества может привести повышенному к инфаркта или инсульту, отметил Салагай.
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Фото: pixabay
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