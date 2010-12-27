Елена Малышева назвала продукты, приближающие старение

Среди "вредных" для молодости продуктов - сладкое, красное и переработанное мясо, алкоголь.

Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ведут к быстрому старению человека.

По словам врача, прежде всего на процессе старения сказывается употребление сладкого, передало "Экономика сегодня". Эластичные от природы нити коллагена "засахариваются" и становятся хрупкими. Из-за этого на лице появляются морщины, а в сосудах страдает эластичность стенок, что может создать риск гипертонии.

Следующими в списке оказались красное и переработанное мясо из-за избытка фосфора. Он негативно сказывается на работе почек, токсичные соединения хуже фильтруются, также повреждаются сосуды.

Елена Малышева обратила внимание на то, что на старение влияет алкоголь. Тело человека иссушивается, так как для выводы одной молекулы спирта требуется шесть молекул воды, при этом никто не пьет чистую воду в таких количествах.

Фото: ВКонтакте / Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой