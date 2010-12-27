На Петербург движется циклон с ветром и мокрым снегом

Днем 5 ноября температура воздуха в городе на Неве будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.

Во вторник, 5 ноября, Петербург оказался во власти северо-восточной периферии циклона. Стихия принесет с собой порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода 5 ноября будет облачной с прояснениями. В течение дня температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.

По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в первый день короткой рабочей недели в Петербурге ожидается метель. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Сотрудники МЧС предупреждают горожан о налипании мокрого снега на дорогах и просят петербуржцев воздержаться от поездок по городу.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет зима.

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