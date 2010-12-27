Петербуржцев предупредили о надвигающейся метели

Днем 5 ноября порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти выпустили штормовое предупреждение о надвигающейся метели. Спасатели просят горожан быть осторожнее и по возможности не выходить из дома.

Во вторник, 5 ноября, в Северной столице ожидается мокрый снег. В течение дня стихия усилится, и город накроет метель. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха 5 ноября будет колебаться от плюс 1 до минус 1 градуса. На дорогах возможно налипание мокрого снега и гололедица. Спасатели рекомендуют петербуржцам поставить машину в гараж и воздержаться от поездок по городу в непогоду.

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