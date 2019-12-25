РФ теряет лидерство из-за Китая, Индии, ЕС и США.

"Роскосмос" сожалеет о сокращении расходов на космическую программу. Об этом журналистам издания "Русский космос" рассказал глава отдела целевого применения средств наблюдения и комплексов приема информации Валерий Заичко. Чиновник уточнил, что судя по действующим аппаратам дистанционного зондирования на околоземной орбите, РФ уступила лидирующую позицию Китаю, Индии, Евросоюзу и США.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2020 года гражданские спутники России насчитывают 12 объектов. В списке значатся два устройства "Ресурс-П", пять "Канопусов-В", три "Метеора-М", два "Электро-Л". Одновременно с этим Пекин имеет на орбите 42 космических аппарата, Индия - 20, ЕС и СШа - по 18.

Заичко уточнил, что кроме спутников перечисленные государства также размещают в космосе оборудование для высокодетальной и детальной съемки. Чисто коммерческих спутников от России в космосе нет.

Очередной запуск спутников OneWeb ракетой "Союз" запланировали на декабрь.

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