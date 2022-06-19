"Роскосмос" рассказал о работах по проекту "Байтерек" на космодроме Байконур

Дмитрий Рогозин рассказал, за какую часть будет отвечать Россия, а за какую - Казахстан.

Государственная корпорация "Роскосмос" рассказала о работах по проекту "Байтерек", проводимых на космодроме Байконур. Соответствующей информацией в эфире телеканала "Россия-24" поделился генеральный директор компании Дмитрий Рогозин. Чиновник заметил, что в инициативе принимают участие как Москва, так и Казахстан. Целью проекта является сформировать новый экологически безопасный космический комплекс. Его основой должны стать объекты наземной космической инфраструктуры. При помощи объекта будут осуществляться запуски ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов "Союз-6" и "Союз-5".

Казахстанская сторона финансирует реконструкцию…стартового комплекса ракеты "Зенит", будет модернизирована система управления. Создание ракеты "Союз-5" будет осуществляться Россией. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

В настоящее время завершается подготовка всех необходимых проектных и расчетных документов для того, чтобы казахстанская BAZIS приступила к реализации своей части работ.

Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации на Украине.

Фото и видео: Россия-24, Вконтакте / Роскосмос