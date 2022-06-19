Рогозин не исключил запуск спутника "Лыбидь" после завершения спецоперации на Украине

Глава "Роскосмоса" рассказал о хранении украинского аппарата до появления "настоящих хозяев".

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил запуск украинского спутника "Лыбидь" на орбиту Земли после завершения специальной военной операции на Украине. Глава компании призвал дождаться подходящего момента. Такое заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Мы, соответственно, будем готовы тогда, когда придет время. А кто будет в тот момент представлять Украину или то, что будет освобождено от владычества киевской хунты, - это второй вопрос. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Специалист отметил, что в настоящее время компания ждет, когда появится настоящий хозяин спутника. Он не исключил, что, возможно, этим займутся руководители освобожденных от контроля киевского режима территорий Донбасса. В настоящее время "Лыбидь" находится на хранении, все его системы поддерживаются в хорошем состоянии.

Рогозин обвинил западную космонавтику в движении к войне.

Фото и видео: Россия-24, Вконтакте / Роскосмос