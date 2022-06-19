Глава "Роскосмоса" рассказал о зловещей милитаризации" космоса Западом.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обвинил западную космонавтику в движении к войне. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для телеканала "Россия-24". Эксперт напомнил о том, что американскую сторону представляют частные компании, которые на самом деле являются подрядчиками Пентагона (местного министерства по обороне) или Центрального разведывательного управления (ЦРУ). При этом гость программы считает, что происходит "зловещая милитаризация" космического пространства.

Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается — он идет в сторону войны. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" предупредил о том, что увлечение высокотехнологическими устройствами, которые зависят от электричества, могут поставить Запад на колени. По мнению Дмитрия Рогозина, за следующие 15 лет ведущие мировые космические державы выведут в космическое пространство такие средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которые по одному щелчку будут отключать от сети целые мегаполисы на планете. Эксперт по этой же причине призвал отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу электромобилей.

Рогозин: американские компании передают ВСУ данные для наведения баллистических ракет.

Фото и видео: Россия-24, Вконтакте / Роскосмос

