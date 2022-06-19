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Рогозин: американские компании передают ВСУ данные для наведения баллистических ракет

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Глава "Роскосмоса" рассказал о том, что в схеме задействованы Lockheed Martin, Boeing, SpaceX.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам телеканала "Россия-24" о том, что американские компании передают Вооруженным силам Украины разведывательные данные для наведения баллистических ракет. По словам эксперта, Пентагон и частные структуры собирают как визуальные (при помощи инфракрасных аппаратов), так и радиолокационные сведения.

И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X…сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи - обеспечить сбор информации в режиме реального времени.

Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Эксперт считает, что при помощи США Киев получает возможность использовать облако данных для целеуказания и наведения оружия, а также информация используется во время работы ракетной системы залпового огня.

Рогозин: спутники РФ могут наблюдать за территорией Украины.

Фото и видео: Россия-24, Вконтакте / Роскосмос

Теги: boeing, lockheed martin, spacex, баллистическая ракета, всу, дмитрий рогозин, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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