Рогозин: спутники РФ могут наблюдать за территорией Украины

Дмитрий Рогозин рассказал о функциях, которые выполняют данные космические аппараты.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что отечественные спутники могут наблюдать за территорией Украины из космического пространства. Эксперт добавил, что земля уничтожается местными националистами. Соответствующее заявление генеральный директор компании сделал в рамках интервью для телеканала "Россия-24" в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.

Конечно, можно определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается, как оно восстанавливается и много другое. Дмитрий Рогозин, Глава "Роскосмоса"

В настоящее время российские спутники помогают следить за стройкой космодрома Восточный. Ежедневную картинку госкорпорация получает через Научный центр оперативного мониторинга Земли, а также через оператора "Терра-Тех". Кадры можно получать за счет использования стереоэффекта, который позволяет определить глубину котлована.

"Роскосмос" определился с наклонением орбиты Российской орбитальной станции.

Фото и видео: Россия-24, Вконтакте / Роскосмос