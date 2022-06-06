"Роскосмос" определился с наклонением орбиты Российской орбитальной станции

Дмитрий Рогозин объяснил, что для Москвы МКС отходит на второй план.

Государственная корпорация "Роскосмос" определилась с наклонением орбиты Российской орбитальной станции, а также с ее архитектурой и составом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин. Специалист отметил, что проект рассмотрен совместно с Академией наук.

Определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации. В принципе понимаем из чего она будет состоять и порядок выведения основных модулей. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что на текущий момент Международная космическая станция для России отходит на второй план, но до 2024 года она точно будет выполнять свои функции. По словам Рогозина, сейчас орбитальная станция имеет технические проблемы, а также давно работает за пределами своих ресурсов.

Корабль "Прогресс МС-18" с 1,3 тонны мусора отстыковался от МКС.

Фото и видео: YouTube / Roscosmos Media