Корабль "Прогресс МС-18" с 1,3 тонны мусора отстыковался от МКС

Днем космический грузовик будет затоплен в Тихом океане.

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-18" с 1,3 тонны мусора отстыковался от Международной космической станции. Прямая трансляция с места событий велась на YouTube-канале государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты отметили, что данный корабль уже трижды помогал орбитальной станции не столкнуться с отходами, находящимися в околоземном пространстве.

Уточняется, что двигательная установка "Прогресса МС-18" для схода с заданной орбиты будет включена в 14:11 по московскому времени. Уже в 14:43 ожидается вход грузового корабля в плотные слои атмосферы. Предположительно, к 14:51 несгораемые элементы корабля будут затоплены в той части акватории Тихого океана, в которой не ходят корабли. Речь идет об участке, расположенном в 2,7 тысячах километров от города Веллингтона и 7,2 тысячах километров от города Сантьяго.

Напомним, что вернувшийся на Землю объект освободит место на МКС для запуска "Прогресса МС-20". Его старт намечен на третье июня.

Ракету с флагами республик Донбасса установили на стартовый стол Байконура.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ

