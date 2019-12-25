"Роскосмос" прекратит поставки ракетных двигателей в США

Дмитрий Рогозин также рассказал о планах РФ отказаться от сотрудничества с Германией.

Государственная корпорация "Роскосмос" прекратит поставки ракетных двигателей американской стороне. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал генеральный директор компании Дмитрий Рогозин. Чиновник сообщил, что таким образом страна отвечает на западные санкции. Также отечественный сегмент Международной космической орбитальной станции останавливает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами.

Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО "Энергомаш". Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин назвал поведение представителей ФРГ недопустимым. Россия завершает сотрудничество с Немецким центром авиации и космонавтики. Ранее эта организация отключила один из двух телескопов российского сегмента космической обсерватории. По словам специалиста, сэкономленные на персонале из числа руководителей предприятий Роскосмоса денежные средства направят на изготовление в стране новой ракетно-космической техники.

Российские специалисты покинули Гвианский космический центр.

Фото и видео: YouTube / Россия-24