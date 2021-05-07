Российские специалисты покинули Гвианский космический центр

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация не будет сотрудничать с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру.

Российские специалисты, работавшие на космодроме Куру во Французской Гвиане, покинули центр. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Последние 56 сотрудников космического центра вылетели в Россию. Накануне в Москву вернулась первая группа специалистов в составе 29 человек. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация не будет сотрудничать с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру. Это связано с введением новых санкций против России. Технический персонал, включая стартовый расчет, вернулся в Россию.

Напомним, что страны Евросоюза ввели жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против 64 российских структур. Так, например, ограничения затрагивают ракетно-космический центр "Прогресс". Этим структурам ограничен доступ к рынку капитала и финансовым услугам. Они не могут получать техническую помощь и осуществлять закупки продукции. Кроме того, Евросоюз запретил поставлять в Россию высокотехнологическую продукцию, в частности системы связи, электроники, авиационные и космические компоненты.

Ранее мы сообщили, что Южная Корея может продолжить поставлять в Россию смартфоны, автомобили и бытовую технику.

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