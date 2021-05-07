Южная Корея может продолжить поставлять в Россию смартфоны, автомобили и бытовую технику

Главное условие экспорта – конечным покупателем должно быть лицо, не связанное с оборонной отраслью.

Министерство торговли Республики Корея сообщило, что санкции США не будут распространяться на автомобили, смартфоны и бытовую технику, произведенные в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Вашингтон ввел санкции против России из-за военной спецоперации на Украине. Законопроект получил название HEROIAM SLAVA в честь "культового украинского лозунга". Документ вводит ограничения против всех госпредприятий России. С этим не согласились в Южной Корее. Власти провели консультации с Министерством торговли США. Американские власти приняли решение, что смартфоны, машины и бытовая техника станут исключением в данном законопроекте. Как разъяснили в Вашингтоне, эти категории товаров предназначены массовому потребителю. Главное условие экспорта – конечным покупателем должно быть лицо, не связанное с оборонной отраслью.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Как отметил глава государства, она направлена на "демилитаризацию и денацификацию" страны. Западные страны ввели санкции в отношении России. Они затронули деятельность банков, промышленности, оборонного сектора, финансового рынка, а также лично российских политиков и бизнесменов.

Ранее мы сообщили, что Южная Корея хочет исключения своих фирм из экспортных санкций против России.

Фото: pexels