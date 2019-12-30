"Роскосмос" потратит восемь миллиардов рублей на корабль "Орел"

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"Роскосмос" потратит в 2021 году восемь миллиардов рублей на корабль "Орел". Средства пойдут на серийное производство данного пилотируемого корабля. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информацию с сайта государственных закупок.

Аппарат предназначен для полетов на МКС и к Луне. Созданием корабля занимается корпорация "Энергия", которая выпустит два "Орла". Первый станет полноразмерным макетом для испытаний на первом пуске с носителями. Он будет работать с носителями тяжелого класса "Ангарой" и сверхтяжелым "Енисеем". Испытания намечены на 2023 и 2028 года соответственно.

Второй будет многоразовым кораблем для летных тестов и дальнейшей эксплуатации. Разработка "Орла" (ранее - "Федерации") ведется уже на протяжении десяти лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ