"Роскосмос" отменил запуск "Союза" с OneWeb

Дмитрий Рогозин дал приказ прекратить подготовку к старту ракеты с британскими аппаратами связи.

Государственная корпорация "Роскосмос" отменила запуск ракеты-носителя "Союз" с британскими спутниками связи OneWeb. Генеральный директор компании Дмитрий Рогозин объявил о своем решении на заседании комиссии, которая транслировалась на официальном сайте. Известно, что запуск миссии должен был пройти марта с территории космодрома "Байконур". Чиновник напомнил коллегам о том, что британское правительство проводит антироссийскую кампанию и вводит санкции. При этом кабинет министров Лондона остается в составе членов совета директоров проекта.

Компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран - членов НАТО. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин приказал прекратить подготовку к запуску ракеты, снять носитель с комплекса и вернуть в технический отдел. Сами аппараты связи будут размещены в в монтажно-испытательном корпусе после консервации.

Рогозин: санкции "Роскосмоса" не позволят развернуть OneWeb.

Фото и видео: сайт "Роскосмоса"