Рогозин: санкции "Роскосмоса" не позволят развернуть OneWeb

Глава госкорпорации назвал условие для дальнейшей реализации британского проекта.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что российские ответные санкции не позволят развернуть британскую орбитальную группировку OneWeb в космическом пространстве. Такой информацией чиновник поделился в эфире Первого канала. Специалист полагает, что вводимые ограничения приведут компанию-оператор к банкротству.

Что касается компании OneWeb, мы просто не дадим им развернуть эту орбитальную группировку. В итоге эта компания будет обанкрочена. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Ранее представители "Роскосмоса" назвал выход правительства Великобритании из состава акционеров проекта OneWeb условием запуска спутников сети. Позиция РФ связана с враждебностью Лондона по отношению к стране. При этом отказ от запуска космических аппаратов не приведет к экономическому ущербу, так как создание ракет и разгонных блоков уже оплачено. Днем 3 марта правительство Великобритании объявило прессе, что не будет продавать свою долю в OneWeb.

Рогозин: на украинском "Южмаше" начали делать баллистические ракеты.

Фото и видео: YouTube / Первый канал