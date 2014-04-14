Рогозин: на украинском "Южмаше" начали делать баллистические ракеты

Глава "Роскосмоса" рассказал об угрозе, которую завод представляет для РФ.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что на украинском предприятии "Южмаш" начали делать баллистические ракеты, которые угрожали безопасности России. Информацией об этом чиновник поделился в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что киевский режим использовал для собственных нужд советский задел.

Стали делать баллистические ракеты…я понял, как чудовищно все перевернулось с 2014 года, как деградировало это все, превратилось черное в белое и белое в черное. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что "Южный машиностроительный завод" имени Макарова" (также производство называется местными жителями "Южмашем" или "Южмашзаводом") представляет из себя крупное предприятие, на котором изготавливается ракетно-космическая техника. Инфраструктурный объект находится на территории города Днепр (бывший Днепропетровск).

"Роскосмос" переключится на создание военных спутников.

Фото и видео: YouTube / Первый канал

